Daniel Siebert'in atanmasına tepki göstermişti: İşte Okan Buruk'un bahsettiği maç!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası'nda Fernando Muslera ile tartışan Alman hakem Daniel Siebert'in maça atanmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 kaybetti.
Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Fernando Muslera'nın 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı müsabakada karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert ile sorun yaşadığını ve bu maça atanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.
"ESKİ OYUNCUMUZLA SORUN YAŞAYAN HAKEM..."
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Eski bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşayan bir hakem maça atanıyor" diyerek tepki gösterdi.
Uruguay'ın file bekçisi Fernando Muslera, Daniel Siebert ile girdiği tartışma ve itirazının ardından FIFA'dan 4 milli maçtan men cezası almıştı.
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