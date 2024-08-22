İki gol atmıştı: Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla tarihe geçti!

Galatasaray'ın santrforu Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:20
İki gol atmıştı: Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla tarihe geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olan Galatasaray'da, Michy Batshuayi sonradan oyuna girerek fileleri iki kez havalandırdı ve tarihe geçti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynayan Belçikalı oyuncu, üç büyük takım formasıyla da Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.


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