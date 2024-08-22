Spor yazarları Young Boys - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray bu skorla turu geçer'
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Galatasaray, Young Boys deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
TELAFİ VE TESELLİ
Ebru Kılıçoğlu: "G.Saray’ın çabası yok değil, var. Pozisyonları da yok değil. O da var. Ancak hatlar arasından elektrik geçmiyor! Bunda ana sigorta Mertens’in “kapalı” olması büyük etken. Young Boys bu aksaklıklardan öylesine faydalanıyor, o kadar çok net pozisyon yakalıyor, G.Saray’ı öyle bloke ediyor ki 45+5’te yine Monteiro ile gelen 2. gol ve üzerine Muslera’nın sakatlanıp çıkmasıyla fişi komple çekecek izlenimi veriyor. Ancak ikinci yarıda gelen iki önemli biraz da riskli değişiklik, Ziyech’in 46’da ve Batshuayi’nin 66’da oyuna girişiyle tablo tamamen değişiyor. Nitekim 67’de ve 72’de ikisi de Batshuayi imzalı gollerle G.Saray oyunu dengeliyor. Bu müthiş geri dönüş, elle oynamaya çalınan bir penaltı (Ugrinic 86’da ağlara yolluyor) ve Abdülkerim’e kırmızı kartla gölgeleniyor. G.Saray telafisi olmayan bir durumu lehine çevirebilmenin tesellisiyle gelecek maçı beklemeye başlıyor." (Cumhuriyet)
"GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIR"
Güntekin Onay: "Dünkü deplasman maçında iyi bir Galatasaray izlemedik ama bence bu oyuna karşılık alınan skor iyi. Galatasaray 27 Ağustos Salı günü sahasında oynanacak rövanş maçında taraftarının desteğiyle Young Boys’u yener ve Şampiyonlar Ligi’ne kalır." (Hürriyet)
"GALATASARAY BU SKORLA TURU GEÇER"
Ömer Üründül: "Gabriel Sara'nın kumaşı iyi, zaman içinde uyum sağladıkça faydalı olacak. Kendisi çok iyi duran top kullanır. Ziyech varken bir şey demiyorum ama Ziyech olmadığı zaman niye bütün duran topları Mertens kullanıyor? Barış, fizik açıdan diri rakip karşısında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı beklenen performansı gösteremedi. Benim senelerdir üstünde durduğum bir konu var. Fizik güç günümüz futbolunda çok önemlidir. Tüm teknik direktörlerimizin şapkalarını önüne koyup bu soruya cevap bulmaları gerekiyor. Neden Avrupa'nın en vasat takımları bile fizik açıdan bu kadar üstünlük sağlıyor. Ben Galatasaray'ın bu skorla turu geçeceğine inanıyorum." (Sabah)
"TARAFTARI ÖNÜNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALIR"
Levent Tüzemen: "Okan Hoca'nın ikinci yarı Ziyech ile Batshuayi'yi oyuna alması Galatasaray'ın üzerindeki ölü toprağını attı. O Batshuayi attığı iki muhteşem golle Galatasaray'ın geri dönüşüne imzasını koydu. Abdülkerim'in neden olduğu şanssız penaltı ve gördüğü kırmızı kart, Galatasaray'ın İstanbul'daki turunu engellemez, çünkü G.Saray, taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi biletini alır." (Sabah)
"MAÇ, BATSHUAYI'Yİ ÇAĞIRIYORDU"
Uğur Meleke: "Ben bayağıdır bu kadar çok uzun oyuncudan kurulu bir takım hatırlamıyorum eşleştiğimiz. Camara (193), Ganvoula (191), Monteiro (191), Zourou (190) ve Niasse’ın (188) hepsi savunmada-hücumda duran toplarda aktifler. Galatasaray 11’ininse kaleciyi çıkarırsanız boy ortalaması 1,78! Böyle fiziksel bir maç kenardan Batshuayi’yi çağırıyordu, o da girer girmez gerekeni yaptı ama yetmedi maalesef." (Hürriyet)
"BU KADROYA ALLAH KOLAYLIK VERSİN"
Halil Özer: "Durum 2-0 iken İsviçre takımının kaçırdığı bir gol vardı. Direkten döndü. O gol olsa yanmıştık. Bats adam kovalamaz, pres yapmaz, hatta doğru dürüst pas atamaz, post hiç olmaz. Ama bu adam enteresan adam. Geldi mi atar. Dün de geldi attı. Belki de turu getirdi. Ama rahat durmuyor Galatasaray. İlle yiyecek. Abdülkerim bey eller kollar nereye çıkıyorsun. Net penaltı. Bir de kırmızı kart. Allah’tan kırmızı geç geldi. Yoksa hep birlikte kuyruğumuza baka baka geri dönerdik. Türkiye Ligi’nde yenilmeyen ama Avrupa da maşallahı olan bu takımın kendini sorgulaması gerekir. Bence turu geçer. Ama Şampiyonlar Ligi’nde bu kadroya Allah kolaylık versin." (Milliyet)
"EVİNDE TELAFİSİNİ YAPAR"
Ali Gültiken: "Batshuayi çok önemli bir golcü. Türkiye'de bunu birçok defa ispat etti. Dün akşam oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın istediği golleri de bulması, bu tur için çok önemliydi. Galatasaray, sonrasında gol yiyip mağlup bitirmiş olsa da genel bütünlük içinde hücum yönüyle aslında hâlâ favori olduğunu ortaya koydu. Fakat işin savunma tarafında iyi bir sınav vermedi ama kendi evinde bu skorun telafisini yapacaktır." (Sabah)
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