Daniele De Rossi: 'Gerçekten çok güçlüler'

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Bayer Leverkusen maçının ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:43
Daniele De Rossi: 'Gerçekten çok güçlüler'
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Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kalarak elendikleri Bayer Leverkusen maçının ardından konuştu.

Daniele De Rossi iyi oynadıklarını belirterek, "Kahramanca bir oyun oynadık ama gerçekten çok güçlüler. Roma'da olduğu gibi ilk 25 dakikada çok iyiydik. Birkaç şutumuz vardı. Çocuklar inanılmaz bir oyun oynadılar" dedi.

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, ''İki gün önce Olimpico'da Juventus'a karşı her şeyimizi ortaya koyduk. Bu akşam da fiziksel ve zihinsel efor sarf ettiğimiz bir maç daha oynadık. Leverkusen iyi oynadı ama burada kimsenin kazanmadığını bilerek bir mucizeye çok yaklaştığınızda ve şanssız bir şekilde kendi kalenize gol attığınızda canınız yanıyor" şeklinde konuştu.


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