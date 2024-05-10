Bayer Leverkusen, 59 yıllık rekoru kırarak finale yükseldi!
Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kalarak adını UEFA Avrupa Ligi finaline yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Roma finale çıkmak için karşılaştı.
Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi.
LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI
Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.
90+7. dakikada Stanisic'in golüyle 2-0'dan maçı 2-2'ye getiren Leverkusen yine pes etmedi ve rekoru resmen kırdı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Diğer eşleşmede Atalanta, Marsilya'yı eleyerek finale yükseldi. 2024 Avrupa Ligi finalinin adı Leverkusen - Atalanta oldu.
Final maçı 22 Mayıs'ta Dublin'de oynanacak.
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