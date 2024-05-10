Bayer Leverkusen, 59 yıllık rekoru kırarak finale yükseldi!

Bayer Leverkusen, sahasında Roma ile 2-2 berabere kalarak adını UEFA Avrupa Ligi finaline yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:16
Bayer Leverkusen, 59 yıllık rekoru kırarak finale yükseldi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Roma finale çıkmak için karşılaştı.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi.

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

90+7. dakikada Stanisic'in golüyle 2-0'dan maçı 2-2'ye getiren Leverkusen yine pes etmedi ve rekoru resmen kırdı. 

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Diğer eşleşmede Atalanta, Marsilya'yı eleyerek finale yükseldi. 2024 Avrupa Ligi finalinin adı Leverkusen - Atalanta oldu. 

Final maçı 22 Mayıs'ta Dublin'de oynanacak. 


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