Leverkusen, Avrupa Ligi'nde final kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Bayer Leverkusen deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:32
Leverkusen, Avrupa Ligi'nde final kapısını araladı
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 47 maça yükseltmiş oldu.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kırmızı kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Bayer Leverkusen'in evinde oynanacak.


Bayer Leverkusen haberleri roma haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'

Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'
Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü
Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karşı konulamaz auraya sahip 4 burç: Bu burçlar insanları büyülüyor

Karşı konulamaz auraya sahip 4 burç: Bu burçlar insanları büyülüyor
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
Mario Jardel'den 300 milyon Euro'luk iddia! 'Para çoğaldı ama...'

Mario Jardel'den 300 milyon Euro'luk iddia! 'Para çoğaldı ama...'
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Mayıs ayında burçları neler bekliyor? Şanslı günlere hazır olun! Mayıs 2024 burç yorumları...

Mayıs ayında burçları neler bekliyor? Şanslı günlere hazır olun! Mayıs 2024 burç yorumları...
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor

Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor
Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı

Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı