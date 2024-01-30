Daniele De Rossi, Roma'ya yaradı: 2 maçta 2 galibiyet!
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Salernitana'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 22. hafta maçında Salernitana ile Roma karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Roma 2-1 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Paulo Dybala, 66. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti. Salernitana'nın golü 70. dakikada Grigoris Kastanos'tan geldi.
ZEKİ ÇELİK FORMA GİYMEDİ
Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte De Rossi yönetimindeki Roma üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 35 yaptı. Lig sonuncusu Salernitana ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Salernitana, Torino deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Cagliari ile karşılaşacak.
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