Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez kimdir? Hernandez hangi takımlarda başantrenörlük yaptı?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:12

Güncelleme: 19.06.2023 - 18:12

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İspanyol Guillermo Naranjo Hernandez getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın SC Potsdam ekibini çalıştıran Hernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Guillermo Naranjo Hernandez'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



GUİLLERMO NARANJO HERNANDEZ KİMDİR?



Guillermo Naranjo Hernandez, 18 Haziran 1977'de Romanya'da doğdu. Antrenörlük kariyerine 2013 yılında Allianz MTV Stuttgart ile başlayan İspanyol antrenör, 2017 yılına kadar sürdürdüğü görevinin ardından sırasıyla Romanya ekibi CSM Targovi?te ve Polonya ekibi Enea PTPS Pila takımlarını çalıştırdı.



SC Potsdam ekibi ile 2 kez Almanya Süper Kupası ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernandez, 2018-2021'de Yunanistan Kadın Milli Takımı'nda görev aldı. Yunanistan ile 2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Guillermo Naranjo Hernandez, 2022 yılından beri Romanya Kadın Milli Takımı'nda da başantrenörlük görevini üstleniyor.

GUİLLERMO NARANJO HERNANDEZ'İN KARİYERİ



2013 - 2014 Allianz MTV Stuttgart (Kadınlar) (Başantrenör)

2016 - 2017 Allianz MTV Stuttgart (Kadınlar) (Başantrenör)

2017 - 2018 CSM Târgovi?te (Kadınlar) (Başantrenör)

2018 - 2021 Yunanistan (Kadınlar) (Başantrenör)

2018 - 2019 Enea PTPS Pila (Kadınlar) (Başantrenör)

2018 - 2019 SC Potsdam (Kadınlar) (Başantrenör)

2022 - 2023 SC Potsdam (Kadınlar) (Baş Antrenör)

2022 - günümüz Romanya (Kadınlar) (Başantrenör)

2023 - Galatasaray HDI Sigorta (Kadınlar) (Başantrenör)