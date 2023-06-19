Alexandra Frantti kimdir, kaç yaşında, nereli? Alexandra Frantti hangi takımlarda voleybol oynadı?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:26

Güncelleme: 19.06.2023 - 18:26

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kulübün, 27 yaşındaki ABD'li smaçörle anlaşıldığı duyuruldu. Alexandra Frantti'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALEXANDRA FRANTTİ KİMDİR?



Alexandra Annelise Frantti, 3 Mart 1996'da ABD'nin Illinois eyaletinde doğdu. Frantti, Spring Grove, Illinois'da büyüdü. Burada, voleybol oynamaya başladığı Richmond Burton Lisesi'ne gitti. Club Fusion'da forma giydi ve arka arkaya Amatör Atletizm Birliği şampiyonlukları kazandı ve 2012'de MVP ödülüne layık görüldü. 2013'te lise düzeyindeki oyuncular arasından seçilen Illinois Gatorade Yılın Oyuncusu ünvanını elde etti ve Penn State ile anlaşmaya vardı. Liseden çıkan ulusal sıralamada 2. sıradaki çaylaktı.

İlk sezonunda takımı Penn State ile birlikte şampiyonluğa ulaşan Frantti, AVCA Yılın Ulusal Freshman'i ve ikinci Amerikan takımına seçildi. 2017'de son yılının başında, Penn State'te 1.000 maç sınırını aştı.



Mayıs 2022'de Frantti, 2022 Milletler Ligi'nin 25 kişilik geniş kadrosuna seçildi. Milli takımla ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ne karşı mücadele eden Frantti, 15 sayı (13 hücum, 2 blok) alarak diğer 15 sayı alan Sarah Wilhite Parsons ve Jordan Thompson ile birlikte takımına öncülük etti.



Frantti'nin yer aldığı ikinci turnuva, çıkış yaptıktan 3 ay sonra, 2022 Dünya Şampiyonası oldu. Frantti, birinci grup aşamasında oynanan beş maçın dördünde forma şansı buldu. Açılış maçında Kazakistan'a karşı alınan galibiyette, 13 hücum ve 1 servis sayısı ile toplamda 14 sayı üreterek en skorer isim oldu. Kanada maçında da benzer bir performans sergileyen Frantti, 14 hücum, 1 servis sayısı ile toplamda 15 sayı üreterek en skorer isim oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Bulgaristan maçı, ABD galip geldiği bir başka mücadele oldu. Frantti, 17 hücum, 1 servis ve 1 blok sayısıyla toplamda 19 sayı üreterek üst üste üçüncü maçta da en skorer isim oldu. ABD'nin bu etapta kazandığı son maç olan Almanya karşılaşmasının sadece ilk setinde forma giyen Frantti, maçı 3 hücum sayısıyla noktaladı. Frantti, ABD'nin 3-0 yenildiği Sırbistan maçında süre almadı.



Frantti, ikinci grup aşamasında oynanan beş maçın dördünde forma şansı buldu. Açılış maçında Dominik Cumhuriyeti'ne karşı alınan galibiyette, 14 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı ile toplamda 17 sayı üreterek Dominikli Gaila González ile en skorer isim oldu. 3-0 kaybedilen Polonya karşılaşmasına ilk altıda başlayan Frantti, %15'lik hücum yüzdesiyle, 2. sette Kara Bajema'dan kesik yedi. Türkiye'yi 3-1 yendikleri maçta, dengeli bir skor dağılımına sahip ABD tarafında Frantti, 12 sayı üretti.[29] Gruptaki son maç olan Tayland maçında da dengeli bir skor dağılımını yakalayan ABD, 3-2 skorla galip gelen taraf oldu ve Frantti bu maçta 13 sayı üretti.

Elde edilen skorlar sonucunda ABD çeyrek finaley yükselmeyi başardı ve yeniden Türkiye ile rakip oldu. ABD'nin 3-0 kazandığı maçta Frantti 18 sayıyla (15 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı) en skorer isim oldu ve takımını yarı finale taşıdı. Yarı finalde Sırbistan ile karşılan ABD, karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Frantti karşılaşmada 10 sayı üretti. Frantti, ABD'nin kaybettiği, İtalya ile oynanan üçüncülük karşılaşmasında oynamadı.

ALEXANDRA FRANTTİ'NİN KARİYERİ

Kulüp kariyeri

2017-2018 Calcit Volley

2018-2019 ASPTT Mulhouse

2019-2020 KS DevelopRes Rzeszów

2020-2022 Chieri '76 Volleyball

2022-2023 Volleyball Casalmaggiore

2023-2024 Vakıfbank

Millî takım kariyeri

2022- ABD