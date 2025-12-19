Fenerbahçe Medicana’nın Daniele Santarelli’ye teklifte bulunduğu iddia edildi. Peki, Daniele Santarelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Daniele Santarelli'nin eşi kim?

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR?

Türkiye Kadın Millî Takımı ve Imoco Volley’nin başantrenörüdür. 8 Haziran 1981 yılında İtalya’nın Foligno kentinde doğmuştur.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Oyunculuk

Santarelli voleybol yaşamına oyuncu olarak başladı. İtalya’nın Serie B takımlarında Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina ekiplerinde libero olarak forma giydi.

Antrenörlük Kariyerinin Başlangıcı

Oyunculuk sonrası hızla antrenörlüğe yönelen Santarelli, kısa sürede yükseliş göstererek İtalya'nın en başarılı kulüplerinden Imoco Volley ile üst düzey başarılara imza attı.

KULÜP KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

Imoco Volley ile kazandığı başlıca kupalar:

2017–18 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2018 İtalya Süper Kupası – Şampiyonluk

2018–19 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2019 İtalya Süper Kupası – Şampiyonluk

2019 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

2020–21 İtalya Kupası – Şampiyonluk

2020–21 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2020–21 CEV Şampiyonlar Ligi – Şampiyonluk

2022 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

2023–24 CEV Şampiyonlar Ligi – Şampiyonluk

2024 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

MİLLİ TAKIM KARİYERİ BAŞARILARI

Sırbistan adına

2022 Dünya Şampiyonası – Altın

2022 Milletler Ligi – Bronz

Türkiye adına

2023 Milletler Ligi – Altın

2023 Avrupa Şampiyonası – Altın

2023 Dünya Kupası – Altın

2025 Dünya Şampiyonası – Gümüş

DANİELE SANTARELLİ'NİN EŞİ MONICA DE GENNARO KİMDİR?

8 Ocak 1987 doğumlu Monica De Gennaro Santarelli, İtalya Milli Takımı ve Imoco Volley'de forma giyen deneyimli bir liberodur. Kariyeri boyunca ülkesini 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etmiştir. 2014 Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile dördüncülük yaşayan De Gennaro, aynı turnuvada "en iyi libero" ödülünü alarak bireysel başarısıyla da öne çıkmıştır.

SANTARELLİ – FENERBAHÇE MEDİCANA İDDİALARI

Voleybol kulislerinde son günlerde Daniele Santarelli’nin adı Fenerbahçe Medicana ile anılmaya başladı. Türkiye’nin en güçlü voleybol ekiplerinden biri olan Fenerbahçe’nin bu hamlesi, taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.