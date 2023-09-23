Daniele Santarelli: 'Mükemmel bir yaz oldu'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 16:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Santarelli, "Öncelikle çok mutluyum. Japonya'ya karşı oynamak kolay değil. Ev sahibi olduğunda oynamak daha zordu. Bir set geçtikten sonra oyun tarzlarına adapte olduk. Dünyanın en iyi takımlardan birisi. Oyuncularım saha içinde konsatrasyonlarını kaybetmedi. Mükemmel voleybol oynadık" dedi.

Santarelli ayrıca, "Birkaç ay önce birlikte çalışmaya başladık. 3 hedefimiz vardı ve hepsine ulaştık. Yorucu bir yaz oldu ama tüm hedeflerimize ulaştık. Gerçekten mükemmel bir yaz oldu" sözlerini sarf etti.