Daniele Santarelli'nin Imoco'su Antalya'da şampiyon oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A. Carraro Imoco, Antalya'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde karşılaştığı Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Antalya'da oynanan ve iki İtalyan takımının karşılaştığı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A. Carraro Imoco, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki final maçında A. Carraro Imoco, 2024 yılı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. A. Carraro Imoco oyuncuları ile başantrenör Santarelli, şampiyonluk sevinci yaşadı.
Salon: Antalya
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Nurper Özbar
A. Carraro Imoco: Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, Haak (De Gennaro, Gennari, Lubian, Lanier, Bardaro, Bugg)
Allianz Vero Volley: Sylla, Folie, Egonu, Daalderop, Rettke, Orro (Castillo, Cazaute, Malual, Pusic, Bajema, Candi, Heyrman)
Setler: 25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9
Süre: 118 dakika (23, 28, 25, 26, 16)
KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibine, şampiyonluk kupaları ile madalyaları törende verildi.
Finalleri ikinci tamamlayan Jastrzebski Wegiel ile Allianz Vero Volley takımlarının oyuncularına da madalyaları takdim edildi.
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