Filenin Sultanları'nı hedef alan Ebubekir Sofuoğlu'na, Oğuzhan Uğur'dan sert yanıt

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:39

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olması tüm ülkede sevinç yaratırken, daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, millilerin şampiyonluğu için, "Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soğuoğlu bu kez de kadın voleybolcuları giysileri üzerinden hedef alarak, "İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın. Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit deği. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz? Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın.



Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit deği.



Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz?



Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz? pic.twitter.com/8Aq9ZRFS6b — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) September 28, 2023

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT: ÇIKIŞINIZ TERS TEPER DE ERKEKLERE GİYDİRİRLERSE TAYTI…

Sofuoğlu'nun paylaşımına tepki yağarken, Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Soğuoğlu'na "Aman hocam… Doğru kıyaslarla geliniz. Çıkışınız ters teper de erkeklere giydirirlerse taytı… Canınız sıkılır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tabii millet taytlarıyla değil, nasıl oynadıklarıyla ilgilendiği için hocam, sizlerin bu çıkışları pek garip geliyor bize. Sövemediğimiz için şaka yapasımız falan geliyor. Elimizde kalan tek tepki mizah maalesef, idare ediniz. Ayrıca… Belki birçok insan siz sayesinde dikkat etti ne giydiklerine. Gözü hep orada olanlar da var söylediklerinizden anladığım kadarıyla… Yani bu ahlaksızlar, bir oyunun heyecanını ve aynı laf ettiğiniz forma üzerinde duran ay yıldızın gururunu bir kenara bırakıp, kadınların vücutlarını izleyebiliyorsa… Sporcuların alayına boğazlı kazak da giydirseniz halleneceklerdir. Hocam, tedaviyi hastaya uygulamaya çalışınız, baktığı yerlere değil. Hadi kesmedi, devam ettiniz bu çıkışlara diyelim. Aman hocam… Doğru kıyaslarla geliniz. Çıkışınız ters teper de erkeklere giydirirlerse taytı… Canınız sıkılır. Aslan gibi çocuklar."