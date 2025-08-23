Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Kartal, bu doğrultuda Danilho Doekhi için devreye girdiği iddia edildi. Peki, Danilho Doekhi kimdir? Danilho Doekhi kaç yaşında, nereli? Danilho Doekhi Beşiktaş'a mı geliyor?

DANİLHO DOEKHİ KİMDİR?

Danilho Doekhi 30 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi.

DANİLHO DOEKHİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doekhi, Temmuz 2016'da AFC Ajax'ın genç takımına transfer oldu, ancak Excelsior altyapısının bir ürünü . Eredivisie'deki ilk maçına 6 Mart 2016'da AZ'ye karşı oynanan maçta çıktı . Deplasmanda 2-0 kaybedilen maçın 81. dakikasında Stanley Elbers'in yerine oyuna girdi.

Doekhi , 17 Şubat 2017'de Jong Ajax formasıyla Jupiler Ligi'ndeki ilk maçına çıktı ve Achilles '29'a karşı 95. dakikada Léon Bergsma'nın yerine oyuna girerek uzatma dakikalarında oyuna girdi ve maç deplasmanda 3-2'lik galibiyetle sona erdi.

Doekhi'nin Jong Ajax formasıyla ilk lig maçı, yeni sezonun ilk maçında, SC Cambuur'a karşı deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyette gerçekleşti. Bunu, Eylül ve Ekim aylarının büyük bölümünde yedek kulübesinde ve ilk 11'de yer almadan önce, Fortuna Sittard ve Jong PSV'ye karşı iki maçta daha ilk 11'de yer aldı. Go Ahead Eagles'a karşı yedek olarak oyuna girdikten sonra , Doekhi Jong Ajax formasıyla istikrarlı bir başlangıç ​​dönemine girdi ve ilk 11'de olası 17 maçtan 16'sında forma giydi ve bunların 14'ünde 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi.

4 Temmuz 2018'de Doekhi, Eredivisie'nin bir diğer takımı Vitesse ile dört yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etti.

Doekhi, 16 Mayıs 2022'de Alman Bundesliga kulübü Union Berlin ile sözleşme imzaladı.