Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'a 34 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.

Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'a 34 sayı fark attı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:15

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60'lık skorla mağlup etti.  Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt

Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli·k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati

Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8

1. periyot: 16-27

Devre: 29-46

3. periyot: 48-75


Etiketler: #Danilos Pizza #Bodrum Basketbol #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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