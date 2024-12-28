Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'a 34 sayı fark attı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60'lık skorla mağlup etti. Salon: Bodrum Spor
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt
Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli·k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati
Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8
1. periyot: 16-27
Devre: 29-46
3. periyot: 48-75
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