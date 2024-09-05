Danimarka, 9 kişi kalan rakibini rahat geçti!
UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre'yi 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre ile karşılaştı. Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 2-0 kazandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.
NICO ELVEDİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
İsviçre'de 52. dakikada Nico Elvedi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise İsviçre, Granit Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.
Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de başladı ve 81 dakikada sahada kaldı.
Danimarka bir sonraki maçta Sırbistan ile evinde karşılaşacak. İsviçre ise İspanya ile oynayacak.
Etiketler: #Danimarka #isviçre #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Portekiz, Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı!
- Danimarka, 9 kişi kalan rakibini rahat geçti!
- Sırbistan ile İspanya arasında gol sesi çıkmadı!
- Kerem Aktürkoğlu'nun yeni hocası belli oldu!
- Serdar Saatçı kimdir?
- Vincenzo Montella'dan Galler maçı açıklaması!
- Trabzonspor yeni transferlerini duyurdu!
- PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza!
- Craig Bellamy'den Türkiye itirafı!
- Golbol Milli Takımı altın madalyanın sahibi oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...
- 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarında son durum
- MSB, görüntülere inceleme başlattı
- Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı!
- Aya Yorgi yıkılıyor!
- ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’
- Enflasyon hedefi revize edildi
- Teğmenlerin yemin töreninden yeni görüntüler
- 'Kalbimiz Trabzon'da olacak
- Faslı yıldız için transfer açıklaması!