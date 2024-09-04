Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 yaşındaki oyuncu Semih Kılıçsoy'un, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampından çıkarıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.
MUSTAFA HEKİMOĞLU U21'E GEÇİŞ YAPTI
Öte yandan Beşiktaş'ta forma giyen bir diğer genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nun da U21 Milli Takımı'na gideceği açıklandı ve "Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadeleri kullanıldı.
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