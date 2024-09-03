Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!

Süper Lig ekibi Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:21
Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!
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Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosuna alındı.

YUSUF ÖZDEMİR KAMPA KATILDI

İlk kez A Milli Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı.

Milli takım 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de ise İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.


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