Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:21

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:21

Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosuna alındı.

YUSUF ÖZDEMİR KAMPA KATILDI

İlk kez A Milli Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı.

Milli takım 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de ise İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.