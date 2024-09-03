Galler maçı öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna flaş ekleme!
Süper Lig ekibi Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosuna alındı.
YUSUF ÖZDEMİR KAMPA KATILDI
İlk kez A Milli Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı.
Milli takım 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de ise İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Yusuf Özdemir haberleri a milli futbol takımı haberleri türkiye haberleri uefa uluslar ligi haberleri Galler haberleri İzlanda haberleri
Spor Haberleri
- Uruguaylı yıldızdan milli takım kararı!
- Galatasaray'dan Osimhen için flaş Chelsea yanıtı!
- Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!
- Milli takım kadrosuna flaş ekleme!
- Milli oyuncudan ilk açıklama!
- Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- Beşiktaş'tan transfer itirafı!
- Galatasaray'dan dikkat çeken yanıt!
- Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
- Beşiktaş'tan yabancı sınırı hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Bu sefer 24 kat artırdılar
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı