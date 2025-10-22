Cumhuriyet Gazetesi Logo
Danimarka'daki 6 gollü maçta kazanan Borussia Dortmund!

Danimarka'daki 6 gollü maçta kazanan Borussia Dortmund!

22.10.2025 09:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Danimarka'daki 6 gollü maçta kazanan Borussia Dortmund!

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 4-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. ile 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.

KOPENHAG'IN GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Ev sahibi Kopenhag'ın golleri 33. dakikada Anton kendi kalesine ve 90. dakikada Dadason attı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, Şampiyonlar Ligi'de üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise tek puanda kaldı.

Devler Ligi'nin gelecek haftasında Dortmund, Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag, Tottenham deplasmanında olacak.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #uefa şampiyonlar ligi #Kopenhag

İlgili Haberler

Borussia Dortmund'dan 4 gollü galibiyet!
Borussia Dortmund'dan 4 gollü galibiyet! Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Borussia Dortmund sahasında Leipzig'e diş geçiremedi!
Borussia Dortmund sahasında Leipzig'e diş geçiremedi! Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund'un Leipzig'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti! Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.