Borussia Dortmund'dan 4 gollü galibiyet!

2.10.2025 10:10:00
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 4-1 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Daniel Svensson, 50. dakikada Carney Chukwuemeka, 82. dakikada Serhou Guirassy ve 90+1. dakikada Julian Brandt attı.

BILBAO'NUN HASRETİ DEVAM ETTİ 

Bilbao'nun tek golü 61. dakikada Gorka Guruzeta'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 4'e yükseltti. Bilbao ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.

Milli futbolcu Salih Özcan, Dortmund'un Avrupa listesinde yer almadığı için kadroya dahil edilmedi.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, Kopenhag'a konuk olacak. Bilbao, Karabağ'ı konuk edecek.

