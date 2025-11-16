Cumhuriyet Gazetesi Logo
Danimarka Dünya Kupası hedefini son maça bıraktı!

Danimarka Dünya Kupası hedefini son maça bıraktı!

16.11.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Danimarka Dünya Kupası hedefini son maça bıraktı!

Danimarka, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Danimarka, sahasında Belarus'u konuk etti.

Parken'de oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kaldı.

Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Damsgaard ve 79. dakikada Isaksen attı. Belarus'un golleri ise 62. dakikada Gromyko ve 65. dakikada Demchenko'dan geldi.

DANİMARKA AVANTAJI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte Danimarka, İskoçya'nın da kaybetmesiyle Dünya Kupası'na katılma konusundaki büyük bir avantajı kaçırdı. Grupta 11 puanla lider konumunda bulunan Danimarka, son hafta 10 puana sahip İskoçya'ya konuk olacak.

Karşılaşmanın sonunda lider olacak takım Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Danimarka #Belarus

İlgili Haberler

Luis de la Fuente'den Türkiye açıklaması: 'Rakiplerimize saygımız gereği...'
Luis de la Fuente'den Türkiye açıklaması: 'Rakiplerimize saygımız gereği...' İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gürcistan'ı 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından görüşlerini aktardı.
Hedef Dünya Kupası... A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Hedef Dünya Kupası... A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla play-off oynamayı garantileyen milli takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt!
Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, katıldığı bir programda Barcelona forması giyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi hakkındaki soruya cevap verdi.