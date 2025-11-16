Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

16.11.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, katıldığı bir programda Barcelona forması giyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi hakkındaki soruya cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son zamanlarda sarı-lacivertli takım ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski hakkında gelen soruya cevap verdi.

Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusuna Saran, şaşkınlıkla cevap verdi.

Image

"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKI?"

Sinan Engin'in sorusuna şaşıran Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.

Polonyalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 37 yaşındaki yıldızın Barcelona ile yollarını ayırması bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #robert lewandowski #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski transfer kararını verdi!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu ileri sürülen Robert Lewandowski'nin ara transfer dönemi için kararını şimdiden verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber! Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya - Hollanda maçının 14. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.