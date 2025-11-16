Fenerbahçe ile anılıyordu: Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son zamanlarda sarı-lacivertli takım ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski hakkında gelen soruya cevap verdi.
Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusuna Saran, şaşkınlıkla cevap verdi.
"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKI?"
Sinan Engin'in sorusuna şaşıran Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.
Polonyalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 37 yaşındaki yıldızın Barcelona ile yollarını ayırması bekleniyor.