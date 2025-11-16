Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 09:32:00
Luis de la Fuente'den Türkiye açıklaması: 'Rakiplerimize saygımız gereği...'

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gürcistan'ı 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından görüşlerini aktardı.

İspanya, 2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti.

İspanya'da 2026 Dünya Kupası hesapları netleşmeye başladı.

Maçın ardından konuşan İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

"BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Gürcistan maçı sonrası konuşan İspanyol teknik direktör, "Dünya Kupası'na katılmanın matematiksel olarak kesinleştiği ana kadar rakiplerimize saygımız gereği beklemek zorundayız. Önceliğimiz yere sağlam basmak ve elemelere kadar bu tutumu sürdürmek. Çok mutluyuz. Burada olan ve bize yardım eden, ayrıca sakatlık nedeniyle burada olmayanlara da minnettarız. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları olan bu harika insanlarla birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca İspanya'da tükenmez bir yetenek havuzumuz var. 2008-2012 yılları arasında kadromuzda bulunan unutulmaz oyuncuların rekorunu kırarak, 30 maçtır yenilmeyen sıra dışı bir jenerasyona sahip olmaktan dolayı hem hayranlık hem de gurur duyuyorum. Hedefimiz her gün daha iyi olmak ve Dünya Kupası'nı düşünmek" dedi.

İlgili Konular: #türkiye #İspanya #Luis de la Fuente

