UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan'ı tek golle geçti!
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, deplasmanda karşılaştığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaştı.
AEK Arena'da oynanan maçı Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 18. dakikada Marinos Tzionis kaydetti.
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Yunanistan'da Trabzonspor forması giyen Siopis ve Bakasetas maça 11'de başladı. Siopis 46. dakikada yerini Bouchalakis'e bırakırken, Bakasetas 58. dakikada Ioannidis ile yer değiştirdi.
Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas da maça 11'de başladı ve 78. dakikada yerini Alexandropoulos'a bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Yunanistan puanını 12'de kaldı ve bir üst lige çıkmayı garantiledi. Güney Kıbrıs ise puanını 5 yaptı ancak son sıradan kurtulamadı.
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