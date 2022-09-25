UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, İsveç'i 4 golle geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, kendi sahasında ağırladığı İsveç'i 4-1 mağlup etti. Sırp golcü Mitrovic, karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 08:57
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, İsveç'i 4 golle geçti!
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Sırbistan, İsveç ile karşılaştı.

Stadion Rajko Mitic'de oynanan mücadeleyi Sırbistan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18, 45+1 ve 48. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 70. dakikada Lukic kaydetti. İsveç'in tek golü 15. dakikada Claesson'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Sırbistan puanını 10'a yükseltti ve lider Norveç'le puanını eşitledi. İkili averajda avantaj Norveç'te olduğu için ikinci sırada kaldı. İsveç ise 3 puanla küme hattında kaldı.


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