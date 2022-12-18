Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius Trabzonspor'a dava açtı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Andreas Cornelius, alacakları için bordo-mavili kulübe icra takibi başlattı.
Sezon başında Trabzonspor'dan eski takımı Kopenhag’a dönen Andreas Cornelius’un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor’a dava açtı.
Trabzonspor’un 79’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yayımlanan faaliyet raporuna göre, bord-mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma’dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag’a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor’u icraya verdi. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.
Geçen sezon
bordo-mavili formayla Süper Lig’de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6
milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.
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