Trabzonspor'un borcu belli oldu

Trabzonspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısında net borcunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 11:09
Trabzonspor'un borcu belli oldu
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Trabzonspor Kulübü'nün 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, yapılan genel kurul toplantısında net borcun 2 Milyar 383 Milyon 299 Bin 681 TL olduğunu duyurdu.

Bu borcun 31.10.2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.


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