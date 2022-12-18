Trabzonspor'un borcu belli oldu
Trabzonspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısında net borcunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nün 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, yapılan genel kurul toplantısında net borcun 2 Milyar 383 Milyon 299 Bin 681 TL olduğunu duyurdu.
Bu borcun 31.10.2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.
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