Trabzonspor'un borcu belli oldu

18 Aralık 2022 Pazar, 11:09

Trabzonspor Kulübü'nün 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, yapılan genel kurul toplantısında net borcun 2 Milyar 383 Milyon 299 Bin 681 TL olduğunu duyurdu.

Bu borcun 31.10.2022 tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.