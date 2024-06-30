Danimarkalı hocadan hakem tepkisi: 'VAR bu şekilde kullanılmaz'
EURO 2024 son 16 turunda Almanya'ya mağlup olarak turnuvadan elenen Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, maçın ardından görüşlerini aktardı. Hjulmand, "Maçı iki VAR kararı belirledi. Attığımız gol bir santimetreyle ofsayttı. VAR bu şekilde kullanılmaz" ifadelerini kullandı.
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Almanya maçının ardından hakem açıklaması yaptı.
"MAÇI VAR KARARI BELİRLEDİ"
Hjulmand yaptığı açıklamada, "Maçı iki VAR kararı belirledi. Attığımız gol bir santimetreyle ofsayttı. VAR bu şekilde kullanılmaz. Bu saçma ofsayt kuralından çok yoruldum" dedi.
Deneyimli teknik direktör, "Son yıllarda büyük takımlara karşı iyi olduğumuzu gösterdik. Bizde eksik olan şey şans yaratamamamız. Amacımız büyük takımlarla omuz omuza olmak" ifadelerini kullandı.
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