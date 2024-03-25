Darüşşafaka, deplasmanda kazandı!

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı 90-83'lük skorla geçti.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:05
Darüşşafaka, deplasmanda kazandı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 18, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, O'Brien 11, Sakic 3, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay, Adams 16, Woodard 15, Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Bora Yaşar, Cartlon 10, Pandi, Muhsin Yaşar 10

1. Periyot: 14-26

Devre: 37-45

3. Periyot: 62-60


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