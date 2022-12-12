Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bakken Bears'e konuk olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, 13 Aralık Salı günü Bakken Bears ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:13
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bakken Bears'e konuk olacak
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Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında yarın Danimarka'nın Bakken Bears ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Aarhus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Darüşşafaka, dört takımın yer aldığı grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Bakken Bears ise son sırada bulunuyor.

Darüşşafaka, rakibi ile İstanbul'da oynadığı maçı 80-66 kazanmıştı.


FIBA Şampiyonlar Ligi Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı Bakken Bears

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