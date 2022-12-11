Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'un tesislerinde üzerine düşen kale direği sebebiyle hayatını kaybeden Yiğit Demirel son yolculuğuna uğurlandı.
Rize'de, üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in cenazesi toprağa verildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Demirel'in cenazesi, Çarşı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Doğuş Çay İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğit'in cenazesi, Sahil Camisi'ne getirildi. Minik Yiğit'in tabutunun üzerine adına yaptırılan 53 numaralı milli takım ve Çaykur Rizespor forması bırakıldı.
Demirel'in cenazesi, öğle vakti il müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine anne Huriye, baba Uğur Demirel ve diğer aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, teknik heyet, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.
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