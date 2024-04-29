Darüşşafaka Lassa - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Rüçhan Tamsöz'ün ekibi Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek.
DARÜŞŞAFAKA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
DARÜŞŞAFAKA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından naklen yayımlanacak.
Son 2 haftaya lider giren Anadolu Efes, 29 Nisan Pazartesi günkü Darüşşafaka Lassa maçını kazanması halinde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.
Anadolu Efes ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'a 82-81 mağlup olmuştu.
Darüşşafaka Lassa ise Fenerbahçe Beko deplasmanından 110-77 mağlup ayrılmıştı.
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