Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yakup Sekizkok'un ekibi Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek.
DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'u 99-71 mağlup etmişti.
Darüşşafaka Lassa ise Petkim Spor deplasmanından 112-78'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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