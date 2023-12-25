Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:42
Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yakup Sekizkok'un ekibi Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek.

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'u 99-71 mağlup etmişti.

Darüşşafaka Lassa ise Petkim Spor deplasmanından 112-78'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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