Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi cevabı: 'Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden...'
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 'Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine' ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadeleri kullanıldı.
Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. ??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2023
Kamuoyunun takdirine. https://t.co/OxtWQdsNg6
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray, Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.
Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023
Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması… pic.twitter.com/xJedDKa8ta
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