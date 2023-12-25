Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi cevabı: 'Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden...'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 'Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine' ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 08:04
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi cevabı: 'Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden...'
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadeleri kullanıldı.


GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.

 


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