Darüşşafaka Lassa, Gabriel Olaseni ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:56

Güncelleme: 28.06.2023 - 11:56

Darüşşafaka Lassa'da ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşafaka Lassa'ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni'ye, Darüşşafaka Spor Kulübüne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.