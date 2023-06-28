Darüşşafaka Lassa, Gabriel Olaseni ile yollarını ayırdı

Darüşşafaka Lassa, 2 yıldır formasını giyen Gabriel Olaseni ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:56
Darüşşafaka Lassa, Gabriel Olaseni ile yollarını ayırdı
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Darüşşafaka Lassa'da ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşafaka Lassa'ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni'ye, Darüşşafaka Spor Kulübüne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

 


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