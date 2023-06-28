Darüşşafaka Lassa, Gabriel Olaseni ile yollarını ayırdı
Darüşşafaka Lassa, 2 yıldır formasını giyen Gabriel Olaseni ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Darüşşafaka Lassa'da ayrılık gerçekleşti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşafaka Lassa'ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni'ye, Darüşşafaka Spor Kulübüne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
2021-22 ve 2022-23 sezonlarında formamızı giyerek Darüşşafaka Lassa’ya önemli katkılar sağlayan pivot Gabriel Olaseni’ye, Darüşşafaka Spor Kulübü’ne hizmetleri ve Darüşşafaka ailesine katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileriz. pic.twitter.com/UmXZLA6ERv— Darüşşafaka Lassa (@dackabasket) June 28, 2023
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