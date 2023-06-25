Darüşşafaka Lassa'da 5 ayrılık!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 18:16

Güncelleme: 25.06.2023 - 18:16

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.