Darüşşafaka Lassa'da 5 ayrılık!
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa, 5 oyuncusu ile yollarını ayırdı.
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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