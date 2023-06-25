Darüşşafaka Lassa'da 5 ayrılık!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa, 5 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 18:16
Darüşşafaka Lassa'da 5 ayrılık!
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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.


Darüşşafaka Lassa Basketbol Süper Ligi transfer

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