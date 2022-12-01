Darüşşafaka, MHP Riesen'i deplasmanda devirdi! MHP Riesen 63-77 Darüşşafaka
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka deplasmanda Alman ekibi MHP Riesen'i 77-63 mağlup etti.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 77-63 yendi.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da yapılan müsabakaya iyi bir giriş yapan Darüşşafaka, ilk 1,5 dakikada Olaseni, Ercan Osmani ve Yeboah'ın elinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı. Rakibinin farkı kapatarak oyuna ortak olmasına engel olamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe de 8-0'lık seriyle giren Darüşşafaka, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve devre arasına 41-36 önde girdi.
Darüşşafaka, iyi başladığı ve ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkardığı üçüncü çeyreği 61-41 önde tamamladı. Son çeyrekte de hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 77-63 galip ayrıldı.
Yeşil-siyahlı takımda Ercan Osmani 15 sayı, 10 ribaunt, Doğuş Özdemiroğlu 17 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Darüşşafaka'da Olaseni 12, Yeboah 9, Starks 7, Canberk Kuş 6, McCullough ve Hakan Sayılı 5'er, Can Korkmaz ise 1 sayı üretti.
Ev sahibi ekipte Dunn 17 sayıyla maçın en skorer 3 oyuncusundan biri oldu.
Darüşşafaka, grupta oynadığı 4. maçta 2. galibiyet aldı. Alman ekibi ise ilk kez yenildi.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı. İstanbul ekibi, rövanş maçını kazansa da ikili averajı ele geçiremedi.
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