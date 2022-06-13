Darwin Nunez, Liverpool'a transfer oldu
Portekiz Ligi ekibi Benfica, Uruguaylı Darwin Nunez'in toplam 100 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.
Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.
Benfica'dan yapılan açıklamada, Portekiz saatiyle sabaha karşı 00.44'te anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. Liverpool'un Darwin Nunez için 75 milyon Euro sabit bedel ödeyeceği açıklandı.
Portekiz ekibi, anlaşmada çeşitli bonus maddelerinin olduğunu ve toplam bonservis bedelinin 100 milyon Euro'ya ulaşabileceği de belirtildi.
KULÜBÜN EN PAHALI TRANSFERİ
Darwin Nunez için ödenen ücret, Virgil Van Dijk için Southampton'a ödenen 84.65 milyon Euro'yu geçerek kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
Liverpool'un da transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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