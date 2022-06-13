Darwin Nunez, Liverpool'a transfer oldu

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:33

Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, Portekiz saatiyle sabaha karşı 00.44'te anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. Liverpool'un Darwin Nunez için 75 milyon Euro sabit bedel ödeyeceği açıklandı.

Portekiz ekibi, anlaşmada çeşitli bonus maddelerinin olduğunu ve toplam bonservis bedelinin 100 milyon Euro'ya ulaşabileceği de belirtildi.

KULÜBÜN EN PAHALI TRANSFERİ

Darwin Nunez için ödenen ücret, Virgil Van Dijk için Southampton'a ödenen 84.65 milyon Euro'yu geçerek kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Liverpool'un da transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.