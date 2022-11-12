Darwin Nunez Liverpool'u hayata döndürdü!
İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool, Southampton engelini kayıpsız geçti ve Tottenham galibiyetinden sonra bir kez daha kazandı.
İngiltere Premier Lig'de Livrpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Nathan Jones ile ilk maçına çıkan Southampton, Liverpool'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roberto Firmino, 21 ve 42. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Southampton'ın tek golü 9. dakikada Che Adams'tan geldi.
Jürgen Klopp'un başında olduğu Liverpool'un 75 milyon euroluk golcüsü Che Adams Darwin Nunez, 10 lig maçaında 5 gole ulaştı.
Ligde son iki maçını kazanan Liverpool puanını 22 yaptı. Son üç lig maçını kaybeden Southampton 12 puanda kaldı.
Dünya Kupası'nın ardından Liverpool, Aston Villa'ya konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- 'İslamı tehdit gördüler'