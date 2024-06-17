Daveti geri çevirdiler: Beş kulüpten TFF'ye ret!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanlarının, TFF'nin davetini geri çevirdiği ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 23:38
Daveti geri çevirdiler: Beş kulüpten TFF'ye ret!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'ı desteklemek için Almanya'ya davet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


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