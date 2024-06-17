Daveti geri çevirdiler: Beş kulüpten TFF'ye ret!
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanlarının, TFF'nin davetini geri çevirdiği ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmediği iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'ı desteklemek için Almanya'ya davet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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