David Beckham'dan Türk futboluna büyük övgü: 'Büyük bir hayranıyım'
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, katıldığı bir organizasyonda Türk futbolu hakkındaki görüşlerini aktardı.
Eski futbolcu David Beckham, Türk futbolu ve oyunun gücü hakkında açıklamalarda bulundu.
CNBC-e'den Berfu Güven'e konuşan David Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"
Beckham, "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" dedi.
İngiliz efsane sözlerine şöyle devam etti:
"Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim insanı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm."
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