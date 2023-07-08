David de Gea'nın 12 yıllık Manchester United kariyeri sona erdi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:16

Manchester United'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

İspanyol kaleci David de Gea, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.

David de Gea

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

De Gea yaptığı açıklamada, "Son 12 yılda bana gösterilen sevgi için minnettarım. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giydiğim her anda inanılmaz gurur duydum. Manchester her zaman kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki kaleciyle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.

De Gea, 2011 yılında Atletico Madrid'den 25 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz devine transfer olmuştu.