Manchester United'ın Sofyan Amrabat ısrarı sürüyor

Premier Lig devi Manchester United, geçtiğimiz Ocak ayında talip olduğu Sofyan Amrabat ile tekrar temasa geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 20:28
Manchester United'ın Sofyan Amrabat ısrarı sürüyor
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Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester Unidet, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Sporx'in Sky Sport'a dayandırdığı haberine göre Manchester United, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile tekrar temasa geçti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, kiralık sözleşmesi biten Marcel Sabitzer yerine Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesini istediği belirtildi.

İngiliz devinin, Amrabat'a Fiorentiona'da kazandığı maaşın iki katını teklif ettiği iddia edildi. 

FIORENTINA SATMAYA SICAK 

Fiorentina, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Faslı orta sahayı satmaya sıcak bakıyor. 

İtalyan ekibi, Amrabat için istenilen bonservis bedelinin gelmesi durumunda oyuncunun satışına izin verecek. 

49 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ 

Geride bıraktığımız sezon Fiorentina formasıyla 49 karşılaşmaya çıkan Sofyan Amrabat, takımı adına 1 asistlik performans sergiledi. 

26 yaşındaki orta saha Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi finalinde oynadığı karşılaşmada takımının en iyileri arasında yer almıştı. 


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