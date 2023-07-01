Manchester United'dan Wout Weghorst açıklaması

Manchester United, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:31
Manchester United'dan Wout Weghorst açıklaması
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Manchester United, yeni sezon öncesi kiralık oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceği belirtildi.

Ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı forvet, İngiliz ekibinde 31 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Weghorst, sezonun ilk yarısında ise kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı takımda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez fileleri havalandırdı.

Weghorst'un bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.


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