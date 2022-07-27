David McCormack Beşiktaş'ta

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:16
David McCormack Beşiktaş'ta
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'i kadrosuna kattı. David McCormack son olarak Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giydi" ifadelerine yer verildi.


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