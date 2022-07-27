David McCormack Beşiktaş'ta
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'i kadrosuna kattığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'i kadrosuna kattı. David McCormack son olarak Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giydi" ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack’i kadrosuna kattı.— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 27, 2022
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