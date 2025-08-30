Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, lig tarihindeki 4000. golünü attı.
Karşılaşma öncesi 3999 golü bulunan Galatasaray'da, 20. dakikada fileleri havalandıran Davinson Sanchez sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Süper Lig'de toplam 2236 maça çıkan Galatasaray'ın lig tarihindeki 1000. golünü Turgay İnan, 2 bininci golünü ise Hakan Ünsal kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 3 bininci golü, Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'un topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.