Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı: 'Futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda...'

30.08.2025 19:49:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını açıkladı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını söyledi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın açıklamaları şöyle:

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. G.Saray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. G.Saray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda bir sorun çıkarmayacaktır."

