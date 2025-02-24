Davinson Sanchez: 'Ders almamız gereken şeyler var'
Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, golsüz berabere biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Davinson Sanchez, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 biten derbi maçın ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Davinson Sanchez, "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Bazı durumlarda tehdit yaratamadık. Ders almamız gereken şeyler var. Bu tip maçlarda 3 puan almamız lazım, daha iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"SAHA DIŞI KONUŞMALAR..."
Kolombiyalı yıldız, "Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyoruz her zaman... Takım oyunundan keyif alıyoruz. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçların yanı sıra saha dışı konuşmalar da oluyor, biz ona karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuç sonrası taraftara selam göndermek istiyorduk. Şimdilik yapamadık ama önümüzdeki maçlarda yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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