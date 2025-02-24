Mario Lemina'dan derbi açıklaması: 'Tarih yazmak istedik'

Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Gabonlu oyuncu Mario Lemina, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Mario Lemina'dan derbi açıklaması: 'Tarih yazmak istedik'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:20

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Oyun kurulumunda acele etmememiz gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZMAK İSTEDİK"

Lemina, "Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için oynayabildiğim için çok mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım. Hem onların hem de takımın benimle gurur duymasını istiyorum" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Gabonlu yıldız, "Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #Mario Lemina #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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