Davinson Sanchez'den Fenerbahçe sözleri: 'Geçen hafta kutlayanlara karşı...'
Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, şampiyonluğun ardından konuştu. Sanchez, "Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, şampiyon olunan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Davinson Sanchez, "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi" dedi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sanchez, sezonu toplamda 33 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!